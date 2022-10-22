Патриарх Кирилл: Россию хотят стереть с лица земли из-за альтернативного взгляда на Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области заявил, что Запад пытается «стереть с лица земли» Россию, потому что она предлагает «альтернативный взгляд на мир, на Бога и человека».

«Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей», – сказал патриарх.

«Россия для многих - бельмо в глазу, и то, что сегодня происходит, – это не просто какая-то очередная военная кампания и какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», – говорилось в проповеди патриарха Кирилла.