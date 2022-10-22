Киев требует запретить Russia Today за призыв убивать украинских детей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере призвал к глобальному запрету всех пропагандистских медиа государственного холдинга Russia Today после того, как в одной из передач прозвучали прямые призывы к убийству украинских детей.

«Правительства, которые до сих пор не запретили RT, должны посмотреть этот фрагмент. Это то, с чем вы миритесь, когда разрешаете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (за которое полагается суд), не имеющее ничего общего со свободой слова. Запретить RT по всему миру!», – написал Кулеба.

Ранее российский пропагандист Антон Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко в эфире RT предложил «топить в реке и сжигать заживо украинских детей».