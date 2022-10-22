Макрон: Украинцы сами выберут условия мира

Перспектива мирного урегулирования конфликта в Украине существует, но это возможно только на условиях Киева, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме.

«Мир в Украине возможен, единственный мир - такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», - сказал политик.

По его словам, разговоры о мире «могут быть невыносимыми для тех, кто в настоящее время ведет борьбу за свободу, и может дать им ощущение, что их предали».

«Часто те, кто говорили о мире, были не поняты, и это воспринималось как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает ни установления законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел», - указал Макрон.