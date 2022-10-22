Отдел спорта 22:51

Любопытный эпизод случился в сегодняшнем матче 11-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Сабаилом» и «Шамахы». Уже в добавленное время, когда футболист «Сабаила» вводил мяч из аута, боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд. Грубейшая ошибка лайнсмена, ведь по правилам после вброса мяча из аута положение «вне игры» не фиксируется. В современном футболе такие ляпы судьи – большая редкость. После игры действиями бокового рефери был возмущен и главный тренер «Сабаила» Махмуд Гурбанов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В другом матче дня «Нефтчи» со счетом 2:3 проиграл «Сабаху». По ходу матча «Сабах» выигрывал 3:0 благодаря голам Джоя Ленса Микелся (37-я минута), Эммануэля Апе (45+6) и Алексея Исаева (52-я). «Нефтчи» отыграл один гол на 71-й минуте (забил Омар Булудов), а второй – на 83-й (Эмин Махмудов реализовал пенальти). При этом на 75-й минуте за грубый фол с поля был удален футболист «Нефтчи» Исмаил Зульфугарлы.