Учителя школ некоторых городов Ирана «в знак солидарности с общенациональными протестами и в осуждение убийств последних недель, особенно убийств учащихся» проводят забастовку, начавшуюся с призыва Координационного совета профсоюзов работников образования. Об этом пишут оппозиционные иранские СМИ.

Совет ранее объявил правительству, что основными требованиями учителей являются «признание права народа на протест, безоговорочная свобода всех студентов».

Согласно этому заявлению, учителя будут продолжать протесты до тех пор, пока «ученики не вернутся в школу, а правительство не прекратит убивать людей и детей и не прекратит отвечать пулями на законный голос народа».