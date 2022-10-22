Зеленский об угрозах Шойгу

Заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о «грязной бомбе» не должны быть незамеченными, и мировое сообщество должно на них «максимально жестко отреагировать», сказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

«Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой «грязной ядерной бомбе», все хорошо понимают», - сказал Зеленский.

По мнению Зеленского, сейчас мир должен максимально жестко отреагировать на безосновательные обвинения России в так называемых «провокациях» Украины.

«Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг - она уже сейчас, превентивно, должна увидеть, что мир это не проглотит», - считает президент.

Как сообщалось, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии, США, которым рассказал о «готовящихся провокациях Украины с использованием «грязной бомбы».