Остин в разговоре с Шойгу отверг любой предлог для российской эскалации
23 октября министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что в ходе разговора Остин отверг любой предлог для российской эскалации (речь идет о заявлениях Шойгу по поводу «готовящихся провокациях Украины с использованием «грязной бомбы») и подтвердил «ценность продолжения контактов на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины».