Ночной Харьков. Если Зеленский пойдет на компромисс, его свергнут видеорепортаж Эйнуллы Фатуллаева
Журналист Эйнулла Фатуллаев в ночном Харькове, который полностью обесточен.
Сколько еще продлится война? В Киеве журналист успел побеседовать с известным украинским политологом Александром Коваленко, известным в Украине под ником «Злой одессит».
Выдержит ли украинское общество беспощадную войну? Готово ли украинское общество к компромиссам и уступкам?
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