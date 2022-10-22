Журналист Эйнулла Фатуллаев в ночном Харькове, который полностью обесточен.

Сколько еще продлится война? В Киеве журналист успел побеседовать с известным украинским политологом Александром Коваленко, известным в Украине под ником «Злой одессит».

Выдержит ли украинское общество беспощадную войну? Готово ли украинское общество к компромиссам и уступкам?