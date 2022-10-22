В ЕС заявили о независимости от российского газа

Европейский союз на сегодня окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон французскому радио RTL.

«Сегодня мы полностью отделены от российского газа… Мы зависели на 40%, а теперь - всего на 7%», - отметил он.

По его словам, Россия перестала быть надежным партнером для Европы, поэтому пришлось заместить 155 млрд кубометров из других источников. Кроме того, цены на газ и дальше будут падать.

«Как только было сделано это заявление (о соглашении по ценам, - ред.) цены на газ упали на 10%. Сейчас у нас 67 евро за мегаватт/час по сравнению с 300 евро этим летом. Да, цены падают и будут падать», - добавил Бретон.