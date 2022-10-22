Алиев, Путин и Пашинян могут встретиться в конце октября
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием российского президента Владимира Путина, пишет газета «Ведомости».
Отмечается, что переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи, причем выбор, скорее всего, падет на Сочи.
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