Российского пропагандиста уволили за призывы убивать украинских детей
Российский пропагандист Антон Красовский уволен с телеканала Russia Today, сообщила в своем телеграме директор телеканала Маргарита Симоньян.
Напомним, Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко в эфире RT предложил «топить в реке и сжигать заживо украинских детей».
«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», - написала Симоньян.