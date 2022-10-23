Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 03:15

На прошлой неделе военная делегация США в составе делегации 5 человек прибыла в Баткенскую область Киргизии. Возглавляла делегацию Роберт Унгер, директор по ресурсам и анализу Центрального командования США. Вашингтон в последнее время просто бомбит Центральную Азию своими делегациями и инициативами. Причем, каждая из них едет с заманчивыми предложениями и намеками на финансовую помощь.

Не успела из Ташкента и Ашхабада улететь делегация Министерства торговли США – как последовало предложение Узбекистану от Американской школы имени Буша при Техасском университете организовать краткосрочные, среднесрочные и магистерские программы в США для представителей государственной службы Узбекистана. Кроме того, это учебное заведение выразило готовность обменяться опытом разработки совместных программ и курсов на основе новых методов государственного управления. А на днях в Душанбе завершила свою работу Международная Конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом, организованная правительством Таджикистана, куда слетелся немалый спектр международной бюрократии. А значит – запахло немалыми бюджетами и грантами, как для Таджикистана, так и для других государств региона. А в Баткенскую область Кыргызстана, в непосредственную зону недавних вооруженных столкновений, прибыл Роберт Унгер, далеко не последний человек в американской армии. По официальной версии - для ознакомления с материально-технической базой МЧС республики и разговора со спасателями.

И все бы хорошо, и все бы замечательно, если бы не пара нюансов. Баткен, как известно, место вооруженных столкновений между Кыргызстаном и Таджикистаном, там еще запах пороха после недавних боев не выветрился. И тут появляется Унгер – в момент, когда Вашингтон и Бишкек готовят соглашение о сотрудничестве. И, одновременно – передаваемые американцами Душанбе ударные вертолеты и самолеты афганской армии проводят штабные учения в Таджикистане. Вашингтон продолжает надеяться на центральноазиатское гостеприимство и готовит свое возвращение в регион, проводя для этого воистину масштабную работу. Методично и неуклонно он стремиться вернуться сюда, но уже на более благоприятных для себя условиях, поскольку Россия здесь ему уже не конкурент. Да, собственно в Вашингтоне не скрывают, что намерены устранить даже остатки влияния Москвы в Центральной Азии, вложив для этого необходимые финансовые средства. Ведь геополитический приз в таком случае окупит все затраты – на просторах Центральной Азии в этом случае Вашингтону предстоит конкурировать не с блоком Москва-Пекин, а только с одним Китаем.