Совместное заявление США, Франции и Великобритании по Украине

«Мы, министры иностранных дел Франции, Великобритании и США, вновь заявляем о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России. Мы по-прежнему полны решимости продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется. Сегодня (накануне, 23 октября – ред.) министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную ядерную бомбу» на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Министры иностранных дел также обсудили свою решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ в области безопасности, а также продолжать оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь перед лицом войны президента Путина против Украины.

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил об ухудшающейся ситуации в Украине и высказал опасения, что Украина якобы может использовать «грязную ядерную бомбу».