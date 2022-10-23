Израиль предоставил украинским военным разведданные, необходимые для борьбы с иранскими дронами, пишет The New York Times. Об этом газете сообщил на условиях анонимности украинский чиновник.

Официально эта информация не подтверждена. При этом в публикации NYT приводятся слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, который считает, что Израиль, отказываясь более активно помогать украинским военным противостоять иранским беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с этой угрозой.

Еще 12 октября газета The New York Times писала со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, что правительство Израиля согласилось на передачу Украине секретных разведывательных данных о задействуемых Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Помимо этого, частная израильская компания снабжает Украину спутниковыми снимками позиций российских войск, говорилось в публикации.