Призывавший убивать украинских детей российский пропагандист извинился: его «понесло»

Российский пропагандист Антон Красовский извинился за свое заявление об украинских детях и признался, что ему «по-настоящему неловко». Об этом Красовский написал в своем Telegram-канале.

Накануне Красовский в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко в эфире RT предложил «топить в реке и сжигать заживо украинских детей».

«Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», - написал он.

Красовский также просит прощения у главного редактора RT Маргариты Симоньян и у всех тех, «для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым».

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Антоном Красовским после «омерзительных» призывов топить украинских детей.