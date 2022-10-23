В британской разведке объяснили массированные атаки по Украине иранскими дронами

Россия наносит массированные атаки иранскими дронами Shahed-136 по Украине, пытаясь пробить противовоздушную оборону. Они заменяют все более дефицитные ракеты. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 24 октября.

В сводке британской разведки говорится, что Россия продолжает использовать иранские БПЛА против целей на всей территории Украины. Усилия Украины по поражению БПЛА Shahed-136 становятся все более успешными. Официальные источники, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что перехватывается до 85% атак.

Отмечается, что беспилотники медленные, шумные и летают на малых высотах, что позволяет легко атаковать одиночные летательные аппараты обычными средствами ПВО.

"Скорее всего, они используются в качестве замены российскому высокоточному оружию большой дальности, дефицит которого становится все большим", - считают в Минобороны Британии.