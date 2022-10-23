Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:03

В минувшее воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу весь день названивал своим коллегам-министрам из Франции, Турции и Великобритании, рассказывая, что Украина хочет взорвать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Российскому абоненту ожидаемо никто не поверил. И предельно четко это сформулировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший абоненту из Москвы, что слухи об угрозе использования Украиной «грязной бомбы» – полная ерунда. Более того, «они не должны использоваться в качестве предлога для еще большей эскалации».

Настойчивость Шойгу в продвижении этой версии на Западе расценили совершенно правильно – как стремление обеспечить себе алиби, если в ближайшее время в Украине произойдет нечто сверхординарное. И, зная об истинном положении на фронтах, сделали главный вывод: российский министр просит, чтобы западные партнеры Киева дали оккупантам безопасно уйти из Херсона. Риторика российских пропагандистов за последний месяц поменялась разительно. Даже самые упертые из них сейчас уже не говорят о контрнаступлении, а заявляют, что армия должна уйти из Херсона, если будет создана угроза уничтожения присутствующей там группировки. А уж там, на левом берегу Днепра будет создана непреодолимая «линия Путина», от которой российская армия весной начнет новое наступление. Само собой – победоносное. Такой вот нехитрый план, для выполнения которого главное для Москвы сегодня – избежать сокрушительного военного поражения на херсонском направлении. Предпосылки к чему Кремль сам и создал, поскольку позиции российской группировки здесь крайне уязвимы – и наступать невозможно, и простреливается насквозь, и снабжать крайне трудно.

Сегодня Херсон – это изолированный плацдарм, на котором собраны последние боеспособные части кадровой российской армии. Их разгром станет финальной точкой в военной катастрофе, в которую втянули армию и страну. Парадокс в том, что оставление Херсона будет очевидным политическим поражением, но с военной точки зрения все не выглядит так уж страшно. Сохранение остатков кадровой армии позволит хоть как-то надеяться на какие-то шансы. Хотя бы на не самый позорный мир. Отсюда и телефонная активность Шойгу. Но проблема Кремля Херсоном не исчерпывается. После восьми месяцев войны реальных достижений, которые можно было бы выставить на торги путем переговоров, попросту нет. Как нет и возможности создать патовую ситуацию, при которой противная сторона согласится на переговоры и обсуждение. Это уже за возможностями Кремля.