Обвал на Гонконгской бирже: эксперты не знают причин
24 октября торговая неделя на Гонконгской бирже началась с обвала котировок. Индекс Hang Seng упал на 4,73%, до отметки 15 444, следует из данных площадки.
Это произошло в первый час работы. Больше всего потеряли держатели активов из высокотехнологичных секторов. На 6,7% подешевели ценные бумаги китайского гиганта интернет-торговли Alibaba. На 6% ухудшились позиции одного из лидеров в сфере телекоммуникаций и разработки онлайн-игр корпорации Tencent.
Эксперты пока не могут объяснить такое резкое падение. Некоторые предполагают, что это связано с крупными кадровыми перестановками в Коммунистической партии Китая.
По словам группы специалистов, это также может быть связано с перспективой ужесточения контроля над частным бизнесом в Китае со стороны нового партийного состава.
Индекс Hang Seng - главный индекс Гонконгской фондовой биржи. Он вычисляется как среднее взвешенное значение крупнейших по капитализации акций 34 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% от общей капитализации фондовой биржи Гонконга.