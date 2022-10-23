Обвал на Гонконгской бирже: эксперты не знают причин

24 октября торговая неделя на Гонконгской бирже началась с обвала котировок. Индекс Hang Seng упал на 4,73%, до отметки 15 444, следует из данных площадки.

Это произошло в первый час работы. Больше всего потеряли держатели активов из высокотехнологичных секторов. На 6,7% подешевели ценные бумаги китайского гиганта интернет-торговли Alibaba. На 6% ухудшились позиции одного из лидеров в сфере телекоммуникаций и разработки онлайн-игр корпорации Tencent.

Эксперты пока не могут объяснить такое резкое падение. Некоторые предполагают, что это связано с крупными кадровыми перестановками в Коммунистической партии Китая.