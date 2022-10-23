Иран по Азербайджану: удар за ударом война миров

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Казалось бы, Исламская республика Иран должна была радоваться, что Азербайджан, большей частью населенный мусульманами-шиитами, сумел отвоевать свои территории, десятилетиями находившиеся под оккупацией Армении. Но политические реалии свидетельствуют об обратном - официальный Тегеран не скрывает своего раздражения, усматривая в триумфальной победе азербайджанского оружия во Второй Карабахской войне угрозу своим национальным интересам.

Еще один свежий пример. 13 октября на Азиатской конференции по сотрудничеству и мерам доверия было предложено председательство Азербайджана на предстоящий период. Все страны, кроме Ирана, предложение поддержали. Лишь Тегеран, сославшись на технические причины, выступил против.

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Что же это за агрессия? Является ли деоккупация азербайджанских земель единственной причиной нескрываемой враждебности официального Тегерана к соседнему народу-единоверцу? Или же есть еще что-то, о чем умалчивает политический истеблишмент Ирана?

Прежде всего, следует дать объективную оценку признаниям некоторых высокопоставленных иранских политиков и дипломатов, периодически уверяющих Баку в «добрососедских чувствах» к Азербайджану, а также в «мусульманской солидарности» с его народом. Будь все хотя бы на йоту так, Иран никогда бы не стал помогать Армении – стране-оккупанту, которая тридцать лет уничтожала и оскверняла на оккупированных азербайджанских территориях бесценное культурно-историческое наследие исламской цивилизации.

Да и в чем, собственно, заключаются «добрососедские чувства» Ирана к нашей стране?

В том, что иранские военные инженеры наводят на южных границах Азербайджана понтонные мосты через Араз, а командиры танков и самоходных орудий отрабатывают «форсирование водной преграды для внезапного удара по боевым порядкам противника»?

В том, что упомянутые военные учения Корпуса Стражей исламской революции странным образом совпали и с трехдневным визитом в Ереван главы МИД Ирана Хуссейна Амира Абдоллахиана, и с торжественным открытием генерального консульства ИРИ в армянском Кафане?

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А может быть, в том, что в последнее время официальный Тегеран сотрясает воздух воинственными заявлениями в духе «Мы не допустим изменения границ в регионе!» или «Мы здесь (то есть в Кафане – ред.), чтобы обеспечить безопасность Армении»?

Впрочем, оставив на совести иранских лидеров целесообразность, своевременность и, главное, эффективность политики «кнута и пряника» по отношению к Азербайджану, зададимся практическим вопросом: а что может сделать обложенный санкциями, изолированный от мира технологий и сотрясаемый внутренними протестами Иран, чтобы «не допустить изменений границ на Южном Кавказе»?

Политическая система Ирана обветшала настолько, что может рухнуть в любой момент, оставив под обломками режим аятолл с их средневековым догматизмом и пещерным невежеством.

Вооруженные силы Ирана и подразделения КСИР с их авиацией, танками и гранатометами советского и американского производства 60-х-70-х годов не напоминают армию ХХI века даже на военных парадах в Тегеране в честь годовщины исламской революции, где, как в Северной Корее, тягачи вместо современных баллистических ракет тащат на платформах искусно сделанные муляжи.

Что же касается политических и военных союзников (к последним вряд ли можно отнести «Хезболла» в Ливане, ХАМАС в Газе или повстанцев в Йемене - это, скорее, нахлебники, нежели союзники), то они вообще не просматриваются. Россия, завязшая в Украине, сама нуждается в помощи, афганских талибов в Иране откровенно побаиваются, на Пакистан, понятно, рассчитывать не приходится.

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Остаются уже упомянутая КНДР (от Пхеньяна до Тегерана 8.500 километров - очень далеко и слишком дорого для оперативной переброски нескольких северокорейских дивизий), Сирия, еще одна нахлебница Ирана, и… Армения.

Учитывая же, что стратегическими союзниками и партнерами Азербайджана являются Турция и Израиль, трудно поверить, что Тегеран в такой ситуации способен на нечто большее, нежели обычный блеф, с помощью которого аятоллы будут поддерживать подмоченную репутацию региональной державы. 

Таким образом, любая попытка Ирана спровоцировать ситуацию, затрагивающую интересы Анкары или ее партнеров, будет напоминать выстрел в собственную ногу. Следует понимать, что Турция для Ирана - это единственный безопасный выход в Европу. Не говоря уже о том, что турки - одни из немногих, кто покупают у иранцев природный газ.

Что же касается стратегического партнерства Азербайджана с Израилем, вызывающее в Тегеране наибольшее раздражение, то оно, как это ни парадоксально, было предопределено самим Ираном. В Баку хорошо помнят, как в ходе Первой Карабахской войны иранские дипломаты выигрывали для Армении путем переговоров драгоценное время, фактически предоставив армянам возможность оккупировать азербайджанские территории. После войны Израиль внес неоценимый вклад в обеспечение военно-технического превосходства азербайджанской армии над Арменией. Другими словами, Еврейское государство сделало то, что по законам мусульманской солидарности и шиитского братства должна была сделать для Азербайджана Исламская Республика Иран. 

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Должна была и делала. Но только для Армении!

В то же время трудно понять возмущение Ирана фактом присутствия в регионе «сионистского врага». Почему же тогда их не возмущает первое по численности и активности на всей территории СНГ посольство США в Ереване? Разве Соединенные Штаты больше не являются самыми большими врагами Ирана?

И вот тут, пожалуй, Тегеран сбрасывает маску лицемерия и внятно расставляет приоритеты в своей региональной политике: сотрудничать - с Арменией, противостоять - Азербайджану.

А поскольку политическое танго втроем не танцуют, можно считать, что дуэт региональных «изоляционистов» в лице Армении и Ирана уже сложился. Правда, немного озадачивает выбор наших «шиитских братьев» - ведь Ереван широко известен привычкой спонтанно и без предупреждений менять партнеров.

Впрочем, когда это муллы разбирались в бальных танцах?