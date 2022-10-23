Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:24

Казалось бы, Исламская республика Иран должна была радоваться, что Азербайджан, большей частью населенный мусульманами-шиитами, сумел отвоевать свои территории, десятилетиями находившиеся под оккупацией Армении. Но политические реалии свидетельствуют об обратном - официальный Тегеран не скрывает своего раздражения, усматривая в триумфальной победе азербайджанского оружия во Второй Карабахской войне угрозу своим национальным интересам. Еще один свежий пример. 13 октября на Азиатской конференции по сотрудничеству и мерам доверия было предложено председательство Азербайджана на предстоящий период. Все страны, кроме Ирана, предложение поддержали. Лишь Тегеран, сославшись на технические причины, выступил против.

Что же это за агрессия? Является ли деоккупация азербайджанских земель единственной причиной нескрываемой враждебности официального Тегерана к соседнему народу-единоверцу? Или же есть еще что-то, о чем умалчивает политический истеблишмент Ирана? Прежде всего, следует дать объективную оценку признаниям некоторых высокопоставленных иранских политиков и дипломатов, периодически уверяющих Баку в «добрососедских чувствах» к Азербайджану, а также в «мусульманской солидарности» с его народом. Будь все хотя бы на йоту так, Иран никогда бы не стал помогать Армении – стране-оккупанту, которая тридцать лет уничтожала и оскверняла на оккупированных азербайджанских территориях бесценное культурно-историческое наследие исламской цивилизации. Да и в чем, собственно, заключаются «добрососедские чувства» Ирана к нашей стране? В том, что иранские военные инженеры наводят на южных границах Азербайджана понтонные мосты через Араз, а командиры танков и самоходных орудий отрабатывают «форсирование водной преграды для внезапного удара по боевым порядкам противника»? В том, что упомянутые военные учения Корпуса Стражей исламской революции странным образом совпали и с трехдневным визитом в Ереван главы МИД Ирана Хуссейна Амира Абдоллахиана, и с торжественным открытием генерального консульства ИРИ в армянском Кафане?

А может быть, в том, что в последнее время официальный Тегеран сотрясает воздух воинственными заявлениями в духе «Мы не допустим изменения границ в регионе!» или «Мы здесь (то есть в Кафане – ред.), чтобы обеспечить безопасность Армении»? Впрочем, оставив на совести иранских лидеров целесообразность, своевременность и, главное, эффективность политики «кнута и пряника» по отношению к Азербайджану, зададимся практическим вопросом: а что может сделать обложенный санкциями, изолированный от мира технологий и сотрясаемый внутренними протестами Иран, чтобы «не допустить изменений границ на Южном Кавказе»? Политическая система Ирана обветшала настолько, что может рухнуть в любой момент, оставив под обломками режим аятолл с их средневековым догматизмом и пещерным невежеством. Вооруженные силы Ирана и подразделения КСИР с их авиацией, танками и гранатометами советского и американского производства 60-х-70-х годов не напоминают армию ХХI века даже на военных парадах в Тегеране в честь годовщины исламской революции, где, как в Северной Корее, тягачи вместо современных баллистических ракет тащат на платформах искусно сделанные муляжи. Что же касается политических и военных союзников (к последним вряд ли можно отнести «Хезболла» в Ливане, ХАМАС в Газе или повстанцев в Йемене - это, скорее, нахлебники, нежели союзники), то они вообще не просматриваются. Россия, завязшая в Украине, сама нуждается в помощи, афганских талибов в Иране откровенно побаиваются, на Пакистан, понятно, рассчитывать не приходится.

Остаются уже упомянутая КНДР (от Пхеньяна до Тегерана 8.500 километров - очень далеко и слишком дорого для оперативной переброски нескольких северокорейских дивизий), Сирия, еще одна нахлебница Ирана, и… Армения. Учитывая же, что стратегическими союзниками и партнерами Азербайджана являются Турция и Израиль, трудно поверить, что Тегеран в такой ситуации способен на нечто большее, нежели обычный блеф, с помощью которого аятоллы будут поддерживать подмоченную репутацию региональной державы. Таким образом, любая попытка Ирана спровоцировать ситуацию, затрагивающую интересы Анкары или ее партнеров, будет напоминать выстрел в собственную ногу. Следует понимать, что Турция для Ирана - это единственный безопасный выход в Европу. Не говоря уже о том, что турки - одни из немногих, кто покупают у иранцев природный газ. Что же касается стратегического партнерства Азербайджана с Израилем, вызывающее в Тегеране наибольшее раздражение, то оно, как это ни парадоксально, было предопределено самим Ираном. В Баку хорошо помнят, как в ходе Первой Карабахской войны иранские дипломаты выигрывали для Армении путем переговоров драгоценное время, фактически предоставив армянам возможность оккупировать азербайджанские территории. После войны Израиль внес неоценимый вклад в обеспечение военно-технического превосходства азербайджанской армии над Арменией. Другими словами, Еврейское государство сделало то, что по законам мусульманской солидарности и шиитского братства должна была сделать для Азербайджана Исламская Республика Иран.