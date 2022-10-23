Южная Корея и США начали крупные военно-морские учения

24 октября военно-морские силы Южной Кореи и Соединенных Штатов начали учения в Желтом море, сообщает Yonhap News.

Они продлятся четыре дня, с 24 по 28 октября. Учения станут частью более масштабных учений армии Южной Кореи "Хогук", которые проходят с 18 по 28 октября. В них также примут участие южнокорейские наземные войска, военно-воздушные силы и береговая охрана.

Тренировка направлена на повышение комбинированных оперативных возможностей армии на море для реагирования на провокации Северной Кореи вблизи межкорейской разграничительной линии.

В мероприятиях задействованы более 20 военных кораблей, в том числе эсминцы и фрегаты Aegis, вертолеты, истребители F-15K и F-16, штурмовики A-10.