Эрдоган рассказал, как часто общается с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что поддерживает постоянный контакт с мировыми лидерами. В последнее время он постоянно общается с главами России, США и Украины. С Владимиром Путиным он общался пять раз за последний месяц, передает Anadolu.

«Мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами на протяжении 20 лет, во время моего премьерства и президентства. Только за последний месяц у нас (состоялись - ред.) пять встреч с господином Путиным, столько же с Зеленским», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Центре культуры и конгрессов.

Турецкий лидер поддерживает связь по телефону с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Все это делается для укрепления «особенной» роли Турции в мире и регионе.