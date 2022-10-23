Сотрудники бакинского офиса Программы развития ООН побывали в Шуше
Азербайджанские сотрудники бакинского офиса Программы развития ООН (UNDP) посетили Шушу.
Согласно сообщениям местных СМИ, поездка была организована по инициативе азербайджанских сотрудников вышеуказанной организации и носила частный характер. Они ознакомились с проводимыми в Шуше восстановительными работами, достопримечательностями и памятниками архитектуры, совершили прогулку на Джыдыр дюзю.
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