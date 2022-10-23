Турция ликвидировала опасного террориста в Сирии

Турецкая разведка ликвидировала одного из «офицеров» ПКК в Сирии Эйюпа Якута с позывным «Амед Доршин», сообщает TRT Haber.

Он был командиром одного из батальонов крыла Рабочей партии Курдистана в Сирии и с 2020 года отвечал за организацию взрывов и диверсий против Вооруженных сил Турции в районе сирийской операции «Источник мира» («Barış Pınarı» - ред.).

Эйюп Якут присоединился к террористам в 2010 году, в 2013 году перешел в горный штаб организации и осуществлял террористическую деятельность на территории Турции и Сирии.

«Офицер» ПКК был нейтрализован Национальной разведывательной организацией Турции (MIT – ред.) в результате точечной операции. Его ликвидировали в районе Шаддаде в Сирии.