Высказываниями российского пропагандиста заинтересовались и следователи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить высказывания российского пропагандиста Антона Красовского на канале RT.

Ранее депутат Госдумы, единоросс Дмитрий Савельев назвал Красовского «врагом России». «Высказывание Красовского - это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. Человек, произнесший такие слова, предал всех нас, предал Родину. Он преподнес в дар врагу не просто какое-то информационное оружие, он подарил ему настоящую информационную ядерную бомбу», - цитирует Meduza депутата.

В понедельник, 24 октября, Красовский извинился за свое заявление об украинских детях и признался, что ему «по-настоящему неловко». «Мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться».

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Антоном Красовским после «омерзительных» призывов топить украинских детей.