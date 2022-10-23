Стало известно, как Си Цзиньпин отбирал людей в управление Компартии

Глава Китая Си Цзиньпин лично руководил процессом подготовки кандидатов для участия в выборах в Центральный комитет Коммунистической партии Китая и устанавливал критерии отбора. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Генеральный секретарь Си Цзиньпин лично планировал формирование комиссии (по отбору кандидатов – ред.), лично руководил и проверял ее работу, указывал правильное направление работы по подготовке кадров к 20-му съезду», - говорится в сообщении.

Это стало первым подтверждением в государственных СМИ того, что Си Цзиньпин лично влияет на выбор кандидатов в Центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Отмечается, что выбор кандидатов в новый состав велся с июля 2021 года. По информации экспертов, одним из главных критериев для председателя КНР при отборе кадров для нового руководства партии была их способность противостоять странам Запада в условиях санкционного давления.