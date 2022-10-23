В Германии два активиста движения «Letzte Generation» (Последнее поколение – ред.) прошли на выставку в музей Барберини в Потсдаме и облили картофельным пюре полотно «Стога сена» Клода Моне. Об этом сообщает The Guardian.

После того, как они измазали картину, экоактивисты приклеили себя к стене рядом с ней. «Мы находимся на грани климатической катастрофы, и все, чего вы боитесь, это томатного супа или картофельного пюре на картине. Мы боимся, что не сможем прокормить наши семьи в 2050 году», - сказал один из активистов.

Картина была написана художником в 1888-1891 годах и продана в 2019 году на аукционе за $110 млн. В музее заявили, что шедевр был защищен стеклом и, похоже, не был поврежден.