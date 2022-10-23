Илон Маск: Starlink в Украине будет работать

Компания SpaceX будет обслуживать Starlink в Украине и обеспечивать украинцев спутниковой связью даже без финансирования Пентагона. Об этом Илон Маск написал в своем Twitter-аккаунте.

«Еще до того, как Министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову (вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины - ред.), что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», - написал он.

Михаил Федоров ответил на этот твит и подтвердил слова предпринимателя. «Перед всеми разговорами о финансировании вы подтвердили мне, что в любом случае обеспечите работу устройств Starlink в Украине. Это было крайне важно для Украины. Мы вам благодарны», - сказано в его сообщении.