Шэн Сию, специально для haqqin.az 13:10

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) на третий срок – он останется на своем посту как минимум до 2027 года. Си также переизбран на должность председателя Военного совета ЦК КПК. С итогами XX съезда китайской Коммунистической партии понятно только то, что ничего там не понятно. Слишком рано еще о чем-то судить, слишком рано делать выводы – на первые из них уйдет примерно неделя, за которую аналитики изучат программные документы, принятые съездом.

Что необходимо отметить, и переизбрание Си Цзиньпина на третий срок, и новый состав постоянного комитета Политбюро (ПКПБ) – все это говорит о глубоких изменениях в конструкции китайской власти. Старые правила больше не действуют, а с новыми еще предстоит не торопясь разобраться, чтобы потом не было мучительно больно за написанные прогнозы. Поэтому сегодня – только об очевидном, о том, что лежит на поверхности. Си сформировал Политбюро и ПКПБ полностью под себя, в основном из людей, с которыми работал в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян, либо из давних знакомых. Никаких больше кланов вроде «шанхайцев» Цзян Цземиня или «комсомольцев» Ху Цзиньтао – только Си-центричная система, а сам Председатель Си провозглашен «ядром КПК», что внесено в Устав КПК. Как внесен туда и другой принцип: «Установить руководящую роль идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры». С одной стороны, это безусловное свидетельство силы Си Цзиньпина, который смог всюду расставить своих. Но это же и свидетельство его слабости, поскольку показывает, что доверять он может только этим «своим». А от компетентных руководителей, сделавших карьеру при Цзяне и Ху, он поспешил избавиться как от неблагонадежных, хотя последние десять лет они играли по его правилам и демонстрировали лояльность. Но, видимо, делали это недостаточно убедительно.

Остался в прошлом принцип возрастных ограничений «семь вверх, восемь вниз», при котором в 67 лет на момент съезда можно получить повышение, а в 68 – уже пора на выход. Теперь может – на ближайшие пять лет, а возможно – и на гораздо больший срок, страховки от «засидевшихся во власти престарелых руководителей» у китайской коммунистической партии не будет. Назначение Ли Цяна премьером Госсовета рушит практику, согласно которой будущий глава правительства должен поработать в Госсовете хотя бы 5 лет. Ли не работал там ни дня. Поэтому работу правительства изнутри ему придется постигать в режиме «с марша в бой» – на фоне стагнации ВВП, технологической войны с США, ковидного кризиса и преддефолтного состояния все большего количества застройщиков и банков.