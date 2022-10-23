Си создал Систему под себя: «верные вытесняют умных» тектонический сдвиг
Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК) на третий срок – он останется на своем посту как минимум до 2027 года. Си также переизбран на должность председателя Военного совета ЦК КПК.
С итогами XX съезда китайской Коммунистической партии понятно только то, что ничего там не понятно. Слишком рано еще о чем-то судить, слишком рано делать выводы – на первые из них уйдет примерно неделя, за которую аналитики изучат программные документы, принятые съездом.
Что необходимо отметить, и переизбрание Си Цзиньпина на третий срок, и новый состав постоянного комитета Политбюро (ПКПБ) – все это говорит о глубоких изменениях в конструкции китайской власти. Старые правила больше не действуют, а с новыми еще предстоит не торопясь разобраться, чтобы потом не было мучительно больно за написанные прогнозы.
Поэтому сегодня – только об очевидном, о том, что лежит на поверхности. Си сформировал Политбюро и ПКПБ полностью под себя, в основном из людей, с которыми работал в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян, либо из давних знакомых. Никаких больше кланов вроде «шанхайцев» Цзян Цземиня или «комсомольцев» Ху Цзиньтао – только Си-центричная система, а сам Председатель Си провозглашен «ядром КПК», что внесено в Устав КПК. Как внесен туда и другой принцип: «Установить руководящую роль идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры».
С одной стороны, это безусловное свидетельство силы Си Цзиньпина, который смог всюду расставить своих. Но это же и свидетельство его слабости, поскольку показывает, что доверять он может только этим «своим». А от компетентных руководителей, сделавших карьеру при Цзяне и Ху, он поспешил избавиться как от неблагонадежных, хотя последние десять лет они играли по его правилам и демонстрировали лояльность. Но, видимо, делали это недостаточно убедительно.
Остался в прошлом принцип возрастных ограничений «семь вверх, восемь вниз», при котором в 67 лет на момент съезда можно получить повышение, а в 68 – уже пора на выход. Теперь может – на ближайшие пять лет, а возможно – и на гораздо больший срок, страховки от «засидевшихся во власти престарелых руководителей» у китайской коммунистической партии не будет.
Назначение Ли Цяна премьером Госсовета рушит практику, согласно которой будущий глава правительства должен поработать в Госсовете хотя бы 5 лет. Ли не работал там ни дня. Поэтому работу правительства изнутри ему придется постигать в режиме «с марша в бой» – на фоне стагнации ВВП, технологической войны с США, ковидного кризиса и преддефолтного состояния все большего количества застройщиков и банков.
По сути, в очередную пятилетку своего развития, до XXI съезда КПК, Китай входит с гораздо более жесткой конструкцией власти, свинченной вокруг стареющего и не встречающего возражений лидера. Нынешняя конфигурация власти – это выбор в пользу лояльности и управляемости, а не эффективности. Это не «кабинет мирного экономического развития», это администрация для жестких ответов на геополитические вызовы.
Возможно, это имеет под собой серьезные основания, но одновременно создает угрозу для самого Пекина. При таких раскладах Китай теряет свое преимущество – быть успешной авторитарной системой, сочетающей единство стратегического курса и ритмичную сменяемость власти.
Возникает не иллюзорная опасность того, что в Китае «верные вытеснят умных». А к чему это может привести – достаточно посмотреть на северного соседа Пекина, у которого следование этому принципу зашло слишком далеко.
В завершающем слове на съезде Си Цзиньпин заявил, что «Коммунистическая партия Китая обладает абсолютной уверенностью и достаточной способностью совершить новые и более великие чудеса в новом походе в новую эпоху». Что ж, нам остается только смотреть, какими будут эти «чудеса».