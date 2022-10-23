В ходе учений в долине реки Араз силы КСИР продемонстрировали новую тактику, которую они ранее не применяли ни на одном из своих учений, утверждают иранские СМИ.

«Одной из наиболее важных на учениях была операция по форсированию реки, в ходе которой 45-я инженерно-саперная группа Джавад аль-Аймех (АС) этих сил продемонстрировала свои возможности, установив понтонный мост на иранской стороне реки. Интересно отметить, что этот мост был установлен именно там, где азербайджанские пограничники могли наблюдать, как по нему проходят бронетанковые части сухопутных войск КСИР», - говорится в публикации.