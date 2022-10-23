Посол объяснил, почему Израиль не согласится на поставки оружия Украине

Ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность выхода за красные линии в отношениях с Россией, согласившись на поставки вооружения Киеву, так как в случае эскалации за Израиль никто не заступится, сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский украинским СМИ.

Израильский дипломат отмечает, что Израиль не член НАТО, "страны, которые оказывают наибольшую военную помощь Украине, - это страны, которые входят в НАТО, на них распространяется защита НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором. Израиль все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал в одиночку практически без помощи других стран".

"Израиль действует, не выходя за те красные линии, которые могут привести к ухудшению ситуации в области безопасности Израиля, а в перспективе могут привести к войне, гибели мирных граждан, гибели израильских солдат. На это ни одно израильское правительство не пойдет", - заявил Бродский.

Посол указал, что Россия играет важную роль на Ближнем Востоке "не первый год, особенно после 2015 года, когда появился российский контингент практически на наших границах в Сирии. Израиль обязан считаться с этим фактором в ближневосточной политике". Бродский также напомнил, что в России очень большая еврейская община, "порядка 600 тысяч человек. Мы не можем не принимать в расчет благополучие этой общины, когда принимаем те или иные решения в отношении России. Я бы назвал этот диалог сложным, но обязательным для Израиля и очень важным для израильской безопасности".

Отметим, что на прошлой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не намерен поставлять Киеву вооружение.