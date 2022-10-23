Украинские военные обратились к российским солдатам

Украинские военные опубликовали обращение к российским военным, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Вооруженные силы Украины.

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает", - говорится в обращении украинских военных.

В обращении указывается, что Украина никогда не угрожала России. "Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ, свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи до последнего. Подумайте и вы о своих семьях", - призвали в ВСУ.