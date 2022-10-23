В Иране «нашли» агентов «Моссада»

Иранские силы безопасности арестовали 10 агентов, работавших, по их утверждению, на Израиль. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщило иранское информационное агентство Fars.

В сообщении говорится, что агенты, находившиеся в непосредственном контакте с «Моссадом», были арестованы в северной провинции Ирана - Западный Азербайджан.

Как сообщается, с израильскими кураторами они общались по видеосвязи.