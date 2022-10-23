В Баку срубили деревья для строительства автостоянки
В социальных сетях сообщили о вырубке деревьев позади здания №22 на улице Сараево в Хатаинском районе Баку.
В Государственной службе экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов подтвердили haqqin.az данный факт.
По словам представителя службы Вагифа Джавадова, в ходе проверки было выявлено, что деревья срубили сотрудники ООО «Turan 97» для строительства автостоянки, таким образом нанеся ущерб природе в размере 8580 манатов. По факту был составлен акт, собранные документы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана.