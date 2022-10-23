В Кыргызстане протесты против передачи Узбекистану водохранилища

В Бишкеке проходит акция, призывающая власти отменить передачу Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, сообщает 24.kg.

Протестующие подписали петицию, которую передадут в администрацию президента Садыра Жапарова, правительству и Кабинету Министров.

Протесты в стране начались 22 октября, после новостей о передаче водохранилища был создан комитет в поддержку Кемпир-Абада. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В понедельник Верховный суд Кыргызстана арестовал основателя политической партии "Кыргызстан" Каната Исаева.

"Исаев заключен под стражу с установлением срока до 23 ноября 2022 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики", - заявила представитель пресс-службы суда.