В Кыргызстане протесты против передачи Узбекистану водохранилища
В Бишкеке проходит акция, призывающая власти отменить передачу Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад, сообщает 24.kg.
Протестующие подписали петицию, которую передадут в администрацию президента Садыра Жапарова, правительству и Кабинету Министров.
Протесты в стране начались 22 октября, после новостей о передаче водохранилища был создан комитет в поддержку Кемпир-Абада. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В понедельник Верховный суд Кыргызстана арестовал основателя политической партии "Кыргызстан" Каната Исаева.
"Исаев заключен под стражу с установлением срока до 23 ноября 2022 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики", - заявила представитель пресс-службы суда.
В Кыргызстане 23 октября сотрудниками МВД помимо Исаева по подозрению в организации массовых беспорядков были задержаны более 20 политиков, правозащитников, общественных деятелей и экс-чиновников. В их домах были проведены обыски, ранее задержанные выступали против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища в рамках демаркации и делимитации границы между двумя странами.