Бакинская лаборатория проводит проверку воды методами ISO

Испытания показателей безопасности представленных проб воды организуются в соответствии с параметрами международных стандартов, а также нормативно-техническими документами, действующими в Азербайджане. Таким образом, все микробиологические и токсикологические исследования в лаборатории проводятся в соответствии с международными методами ISO. При этом определение тяжелых металлов проверяется с помощью прибора с высокой точностью и чувствительностью. Для обеспечения точности тестов с целью контроля качества исследований, проводимых в лаборатории, используются аналитические стандарты, стандартные эталоны и сертифицированные эталонные материалы.

Следует отметить, что Бакинская региональная испытательная лаборатория создана в соответствии со стандартом ISO 17025:2017 «Общие требования к испытательным и калибровочным лабораториям». Испытания проводятся по эталонным методикам, таким как ISO, AOAC, ASTM, NMKL, ГОСТ. Также лаборатория получила успешные результаты по 5 микробиологическим параметрам пробы воды в международном тесте на компетентность, проводимом престижной британской компанией «LGC Standards».