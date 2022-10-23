Главный разведчик России рассказал о желаниях Украины

Больше всего именно Украина хочет получить ядерное оружие. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишут российские СМИ.

«Начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить», - сказал он.

По словам главы российской разведки, звучащая на Западе риторика о возможности применения ядерного оружия вызывает крайнюю обеспокоенность.

«Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», - сказал Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что в России не обсуждают применение ядерного оружия.