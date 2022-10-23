Кремль прокомментировал контакты России с США, Францией и Германией

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует беседовать с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Соединенных Штатов Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

«Нет. В настоящий момент не планируются», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких бесед.

Дмитрий Песков также прокомментировал сокращение контактов Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и главой Германии Олафом Шольцом. По его словам, это вызвано тем, что «у них нет желания прислушаться к позиции РФ, оказывать посреднические усилия».