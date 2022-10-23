Беременность и COVID-19: рекомендации от Минздрава

Говоря о том, по каким симптомам беременные женщины могут заподозрить заражение коронавирусной инфекцией, Шайман Гадимова отметила, что беременным обязательно нужно сдавать тест на коронавирус, если у них наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, общая слабость, боль в горле, тошнота, потеря вкуса и обоняния, общее недомогание или диарея.

Гинеколог отмечает, что основные симптомы коронавируса у беременных очень схожи с симптомами гриппа: «В последнее время клинические признаки коронавируса немного изменились. По сравнению с предыдущим периодом временная потеря обоняния и способность ощущать вкус во время заражения коронавирусом, можно сказать, практически не встречаются. Клиническое течение коронавирусной инфекции, скорость распространения COVID-19, осложнения, вызванные вирусом, и, наконец, летальные случаи, по сравнению с предыдущими периодами значительно изменились. Так, несмотря на то, что на сегодняшний день показатель инфицирования COVID-19 среди беременных остается практически неизменным, при этом наблюдается относительно легкое течение заболевания».

Ш.Гадимова заявила, что клиническое течение коронавирусной инфекции у беременных существенно не отличается от такового у небеременных: «Однако коронавирус может вызывать более тяжелые осложнения при беременности. Дело в том, что практически у всех женщин с наступлением беременности снижается иммунитет, так как в этот период включается естественный механизм его подавления. Коронавирус относится к числу инфекционных заболеваний, которые являются потенциально опасными как для здоровья матери, так и для здоровья будущего ребенка».

Гинеколог остановилась и на том, можно ли беременным женщинам, инфицированным коронавирусом, принимать противовирусные препараты: «Прием противовирусных (антивиральных) препаратов во время беременности является противопоказанием. К сожалению, иногда беременным женщинам при лечении от коронавирусной инфекции ошибочно назначают внутривенные вливания и антибиотики, что абсолютно недопустимо. Эти препараты не только малоэффективны при лечении от вируса, но и усугубляют течение болезни. Поскольку противовирусные препараты имеют очень сильные побочные эффекты, они могут иметь серьезные последствия как для матери, так и для плода. Беременным женщинам, зараженным вирусом, рекомендуется обильное питье, которое помогает «вымывать» коварный вирус из организма, а также принимать лекарства, назначенные лечащим врачом».

На вопрос, может ли коронавирус представлять опасность для плода, врач отметила, согласно результатам некоторых исследований, у части больных коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно: «Не исключено, что наличие у матери коронавирусной инфекции может привести к внутриутробному заражению плода. При этом следует знать, что риск передачи коронавирусной инфекции от матери к ребенку относительно невысок, потому что защитная функция плаценты может в определенной степени предотвратить передачу инфекции от матери к плоду».