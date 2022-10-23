Переводите деньги на зарубежные банковские карты через YeloApp

Отличные новости для клиентов Yelo Bank! Visa Direct, международный сервис денежных переводов, теперь работает в мобильном приложении Yelo. После этого возможен перевод денег более чем в 200 зарубежных стран с переводом с карты на карту в приложении.

Как работает функционал Visa Direct? Клиенты, зарегистрированные в мобильном приложении Yelo, должны ввести 16 цифр иностранной банковской карты, на которую они хотят перевести деньги, и информацию о держателе карты. Услуга достаточно проста и безопасна, ею можно воспользоваться в любое время суток. Средства немедленно зачисляются на счет другой стороны. Обратите внимание, что воспользоваться услугой Visa Direct могут только держатели карт Yelo Visa. Для ознакомления с тарифами: https://bit.ly/yltrfr.