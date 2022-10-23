Обрушился потолок Центра семейного здоровья Низами (ЦСЗ) в Гяндже, сообщили haqqin.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Отмечается, что инцидент произошел в лаборатории центра в рабочее время. К счастью, никто не пострадал, сотрудники были эвакуированы в безопасное место.

На данный момент Центр, за исключением лаборатории, работает в обычном режиме. Причины произошедшего расследуются.