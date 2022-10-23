Кремль ответил США, Франции и Великобритании

Недоверие Запада к информации России о «грязной бомбе» Украины не означает, что такой угрозы нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой «грязной бомбы». Угроза налицо», - подчеркнул он.

Напомним, 24 октября Соединенные Штаты, Франция и Великобритания заявили о своем недоверии к сведениям России о том, что Украина может использовать «грязную бомбу» на украинской территории, контролируемой россиянами.