В Украине оценили стоимость послевоенного восстановления
Украина оценивает стоимость послевоенного восстановления страны почти в $750 млрд. Об этом на немецко-украинском бизнес-форуме заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Reuters.
Он подчеркнул, что эта сумма приблизительная и может измениться. В своем выступлении Денис Шмыгаль рассказал об инвестиционном потенциале украинского аграрного сектора и поблагодарил Берлин за обеспечение Киева ПВО.
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