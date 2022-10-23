Premium Bank запустил сервис Google Pay™

Придавая большое значение удовлетворенности клиентов и постоянно работая над внедрением инноваций, Premium Bank успешно применяет в своей деятельности современные решения. Отныне клиенты Premium Bank смогут удобно и безопасно совершать платежи, добавляя свои карты Visa в Google Wallet™ через мобильное приложение банка.

Premium Bank месяц назад представил своим клиентам сервис Apple Pay, а на этот раз приносит приятную новость всем пользователям устройств с операционной системой Android. С помощью Google Pay можно совершать платежи в супермаркетах, аптеках, такси, ресторанах, кафе и магазинах розничной торговли, а также на онлайн-платформах и во многих других местах.

Также в рамках нововведений Premium Bank добавил в свое мобильное приложение виртуальный город Paycity. При совершении бесконтактных платежей Google Pay и Apple Pay с помощью карт Visa можно воспользоваться специальными скидочными кампаниями и преимуществами у партнеров Paycity. Подробную информацию о скидках можно получить в нашем мобильном приложении в разделе Paycity.

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка посетите сайт по адресу www.premiumbank.az или официальные страницы банка в Facebook и Instagram, либо обратитесь в Справочный центр (012) 931.