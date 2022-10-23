24 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомились с выставкой «Наследие Карабах ского ханства» во дворце Мухрани Мхетского района, сообщает официальный сайт главы государства.

На выставке была представлена книга «Карабахское ханство. Историческая и культурная самобытность».

Стоит отметить, что демонстрируемые на выставке фотографии были сделаны на основе артефактов, выбранных из вышеупомянутой книги.

Среди них особый интерес представляют первое известное изображение флага, относящегося к Карабахскому ханству, щит Шаха Исмаила, хранимый династией карабахских ханов, старинные ковры, декоративные плиты Сардарской мечети и ее фасада, изображения Шуши XIX века, фасад и внутреннее убранство дворца Сардар-хана конца XIX-начала XX века, конское седло XIX века, двухструнная и трехструнная кяманча, портреты Гасан Гулу-хана Каджара и Фатали Шах Каджара, автором которых является Мирза Гадим Иревани.

В книге руководителя авторского коллектива, профессора Эльдара Надирзаде «Карабахское ханство. Историческая и культурная самобытность» есть изображения более 300 относящихся к Карабахскому ханству артефактов, собранных во время военных и научных экспедиций царской России в Карабахе в XIX веке и в настоящее время хранимых в фондах Национального музея Грузии. После передачи в архив музея эти артефакты по определенным причинам ни разу не были востребованы и хранились без каталогов в архивах более 100 лет.

Эта коллекция, каталогизированная в издании, которое является показателем очень редкого культурного наследия Азербайджана, будет способствовать повышению международного интереса к Карабахскому ханству, являющемуся неотъемлемой частью истории Азербайджана, и его богатому культурному наследию.

Следует отметить, что книга издана на азербайджанском, русском, английском, французском и арабском языках.