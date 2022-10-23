Украина пообещала уничтожить Крымский мост в будущем

Крымский мост будет разрушен, когда Украина вернет себе полуостров. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет Украинская правда.

По словам главы ГУР, «эта транспортная артерия действительно никому не нужна». При этом Кирилл Буданов не стал прямо отвечать на вопрос, причастен ли Киев к взрыву на Крымском мосту 8 октября.

«Давайте лучше в другое время об этом поговорим. Могу лишь сказать, что Крымский мост подвергся очень сильным разрушениям. Этот мост - один из символов «русского мира». Крейсер «Москва» пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж и долго осталось», - заявил он.