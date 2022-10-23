Алиев о мирном договоре с Арменией: Момент настал

Настал момент подписания мирного договора между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления для прессы в Грузии.

«Азербайджан полагает, что после окончания Карабахской войны настал момент подписания азербайджано-армянского мирного договора. Во всяком случае, в этом заключается наше намерение. Мы предоставили армянской стороне наши предложения, состоящие из пяти принципов. Надеюсь, что армянская сторона, проявив политическую волю, подпишет с Азербайджаном мирный договор на основе этих основополагающих принципов, признанных международным сообществом», - сказал глава государства.

Он также добавил, что обсуждал с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили процессы в регионе и вопросы безопасности.