Россия о «плане» Украины по применению «грязной бомбы»
У Министерства обороны России есть детали планируемой украинцами операции с подрывом «грязной» радиоактивной бомбы и обвинением в этом российских войск. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишут российские СМИ.
По его словам, две украинские организации уже имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», и эти работы находятся на завершающей стадии. Для ее создания в Украине могут использоваться три действующие АЭС (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская), а также выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов. Для внутренней части снаряда могут использоваться радиоактивные отходы с атомных электростанций.
Если бомба взорвется, это неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров, а выбросы затронут всю Европу. В Минобороны России полагают, что взрывом «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию как ядерного террориста.
Сам же Киев якобы хочет обвинить в применении опасного снаряда Россию. Помимо этого, у российского оборонного ведомства есть сведения о контактах офиса Владимира Зеленского с представителями Великобритании по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.