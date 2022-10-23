Россия о «плане» Украины по применению «грязной бомбы»

У Министерства обороны России есть детали планируемой украинцами операции с подрывом «грязной» радиоактивной бомбы и обвинением в этом российских войск. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишут российские СМИ.

По его словам, две украинские организации уже имеют конкретные поручения по созданию «грязной бомбы», и эти работы находятся на завершающей стадии. Для ее создания в Украине могут использоваться три действующие АЭС (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская), а также выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов. Для внутренней части снаряда могут использоваться радиоактивные отходы с атомных электростанций.