Алиев о консультациях в формате Азербайджан – Грузия – Армения
В ходе беседы (с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили) состоялся обмен мнениями о начале консультаций Азербайджан – Грузия – Армения, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления для прессы в Грузии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
«Если армянская сторона готова к этому, то и мы готовы», - добавил Алиев.
Говоря о двусторонней повестке дня с Грузией, глава государства отметил, что товарооборот между странами растет, что не может не радовать: «За девять месяцев текущего года взаимный товарооборот приблизился к одному миллиарду долларов. Безусловно, проекты, реализованные с азербайджанскими инвестициями, еще больше укрепляют наше сотрудничество. Азербайджан инвестировал в Грузию более трех миллиардов долларов. Эта инвестиция является взаимовыгодной, поскольку отвечает интересам обеих сторон», - сказал он.