Казахстанскому министру рассказали о планах AzerGold
Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с делегацией, возглавляемой министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешевым.
З.Ибрагимов сообщил, что ЗАО, начавшее добычу драгоценных металлов с месторождения «Човдар» в 2017 году, добилось больших успехов в области подготовки к эксплуатации новых месторождений руд цветных и черных металлов. Он особо отметил, что успешно эксплуатируется золоторудное месторождение «Агйохуш-2», входящее в группу золоторудных месторождений «Агйохуш», а также золоторудное месторождение «Марах». Ибрагимов довел до сведения участников совещания, что полностью устранена зависимость от государственного финансирования проектов по золотодобыче, а к 2025 году планируется полное устранение зависимости от госфинансирования месторождений цветных металлов.
Председатель правления сообщил, что на базе месторождения «Човдар» создан комплексный районный перерабатывающий участок для добываемых на вышеуказанном и других близлежащих месторождениях. Он также проинформировал о готовящихся к эксплуатации новых месторождениях цветных и черных металлов, а также полиметаллическом месторождении «Филизчай».
З.Ибрагимов отметил, что AzerGold планирует в 2025 году в пилотном режиме начать добычу на «Филизчае», одном из крупнейших полиметаллических месторождений региона и Европы, а в последующие годы запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах. Он проинформировал казахстанскую делегацию о проводимых ЗАО геологических исследованиях на очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов территориях Кельбаджарского района. Было доведено до сведения, что заминированные территории и непредоставление карт минных полей являются препятствием для проведения более масштабных мероприятий в этом районе. Было подчеркнуто, что после полной очистки района от мин и неразорвавшихся боеприпасов будут начаты полномасштабные геологоразведочные работы.
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев заявил о больших возможностях для сотрудничества в горнодобывающей отрасли между двумя странами. Он подчеркнул, что Казахстан является одним из мировых лидеров по запасам полезных ископаемых, а также отметил о создании единой платформы «Казнедра», которая включает в себя работы по цифровизации геологических данных периода советских времен и свяжет все существующие информационные системы. По его словам, новая платформа предоставит инвесторам доступ к геологической информации и интерактивным картам Казахстана в режиме онлайн.
З.Ибрагимов заявил о готовности к сотрудничеству и обмену взаимным опытом в этом направлении и подчеркнул, что несколько лет назад был дан старт и успешно завершен проект по обновлению информационного архива существующих месторождений руд цветных и черных металлов Азербайджана. При активном содействии Министерства экологии и природных ресурсов собранные данные о геологоразведочных работах, проведенных в советское время, были цифровизированы, а по каждому месторождению создана электронная база данных в соответствии с международными стандартами в рамках сотрудничества с международными консультантами. Выполненные работы помогут более экономично и экологично управлять месторождениями, цифровизация геологических данных повысит привлекательность металлургии для иностранных инвесторов. Также цифровизация способствует эффективному определению приоритетов разработки месторождений с учетом экономической выгоды на последующих этапах.
Сериккали Брекешев сообщил о готовности к взаимным инвестициям в новые рудники, а также сотрудничеству в сфере геологоразведки. Стороны обменялись идеями о совместных действиях и инициативах по обмену опытом, а также обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.