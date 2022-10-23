Казахстанскому министру рассказали о планах AzerGold

15:37

Председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с делегацией, возглавляемой министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешевым.

З.Ибрагимов сообщил, что ЗАО, начавшее добычу драгоценных металлов с месторождения «Човдар» в 2017 году, добилось больших успехов в области подготовки к эксплуатации новых месторождений руд цветных и черных металлов. Он особо отметил, что успешно эксплуатируется золоторудное месторождение «Агйохуш-2», входящее в группу золоторудных месторождений «Агйохуш», а также золоторудное месторождение «Марах». Ибрагимов довел до сведения участников совещания, что полностью устранена зависимость от государственного финансирования проектов по золотодобыче, а к 2025 году планируется полное устранение зависимости от госфинансирования месторождений цветных металлов.

Председатель правления сообщил, что на базе месторождения «Човдар» создан комплексный районный перерабатывающий участок для добываемых на вышеуказанном и других близлежащих месторождениях. Он также проинформировал о готовящихся к эксплуатации новых месторождениях цветных и черных металлов, а также полиметаллическом месторождении «Филизчай». З.Ибрагимов отметил, что AzerGold планирует в 2025 году в пилотном режиме начать добычу на «Филизчае», одном из крупнейших полиметаллических месторождений региона и Европы, а в последующие годы запустить перерабатывающий завод в промышленных масштабах. Он проинформировал казахстанскую делегацию о проводимых ЗАО геологических исследованиях на очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов территориях Кельбаджарского района. Было доведено до сведения, что заминированные территории и непредоставление карт минных полей являются препятствием для проведения более масштабных мероприятий в этом районе. Было подчеркнуто, что после полной очистки района от мин и неразорвавшихся боеприпасов будут начаты полномасштабные геологоразведочные работы.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев заявил о больших возможностях для сотрудничества в горнодобывающей отрасли между двумя странами. Он подчеркнул, что Казахстан является одним из мировых лидеров по запасам полезных ископаемых, а также отметил о создании единой платформы «Казнедра», которая включает в себя работы по цифровизации геологических данных периода советских времен и свяжет все существующие информационные системы. По его словам, новая платформа предоставит инвесторам доступ к геологической информации и интерактивным картам Казахстана в режиме онлайн.