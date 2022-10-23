Алиев: Баку и Тбилиси будут действовать единым фронтом

Азербайджан хочет увеличить пропускную способность Бакинского международного морского торгового порта с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления для прессы в Грузии. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Все инструкции уже даны, средства будут выделены. Поэтому необходима тесная координация между Грузией и Азербайджаном в сфере транспорта, так как наши совместные проекты должны быть завершены одновременно», - сказал Алиев.

Глава государства добавил, что ни одна страна не может стать надежной транзитной страной без хороших отношений с соседями:

«Эти возможности создают наши дружеские, братские, партнерские отношения с Грузией. Поскольку в настоящее время в мире и в Европе существует большой спрос на энергоресурсы, Грузия и Азербайджан будут действовать единым фронтом в этом вопросе и обеспечивать свои национальные интересы, сосредоточившись на одной точке», - сказал он.